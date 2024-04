3-Banken-Gruppe konnte im Halbjahr leicht zulegen

Bei einer kumulierten Bilanzsumme von 209,3 Mrd. Schilling (plus 10,3%) stieg das Betriebsergebnis um 0,8% auf rund 1 Mrd. Schilling. Die Oberbank kam auf 523 Mill. Schilling (plus 0,8%), die BTV



auf 299,2 Mill. (plus 0,5%) und die BKS auf 206,6 Mill. Schilling. In den derzeit 168 Geschäftsstellen der drei Banken sind rund 2.900 Mitarbeiter beschäftigt. Die kapitalmäßig miteinander ver



schränkten Geldinstitute, an denen auch die Creditanstalt (CA) größere Aktienpakete hält (Oberbank: 31,60%, BKS: 35,67%, BTV: 41,72%), arbeiteten nach wie vor "hinter den Kulissen" eng



zusammen, berichtete Oberbank-Generaldirektor Hermann Bell gestern in einer Pressekonferenz.



Die gemeinsame Kapitalanlagegesellschaft 3-Banken-Generali Investment-Gesellschaft, die zum 30. Juni 1999 ein Fondsvolumen von 32,6 Mrd. Schilling verwaltete, bietet seit 1. Juli vier Dachfonds mit



verschieden hohen Aktienanteilen an, ab 1. Oktober werden zwei Pensionsinvestmentfonds (PIF) aufgelegt.