"3" startet flächendeckend LTE

Alpbach. Das erste Halbjahr 2015 lief für den Mobilfunkbetreiber Hutchison Drei Austria gut. Das Telekomunternehmen konnte seinen Umsatz auf 355 Millionen gegenüber 342 Millionen im Halbjahr 2014 steigern. Das Ergebnis vor Steuern lag bei 107 Millionen -das ist ein Plus von 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr. "Das ist ein erfreuliches Plus nach durchaus mageren Jahren", sagte Drei-Chef Jan Trionow am Donnerstag in Alpbach vor Journalisten.



Ein Plus gab es auch bei den Kundenzahlen - 3,7 Millionen gegenüber 3,5 Millionen im Vorjahr - sowie bei den Umsätzen pro Kunde. Diese sind auf 20,24 pro Kunde und Monat gestiegen. Das Plus ist allerdings auf den Preisanstieg im vergangenen Jahr zurückzuführen. Weiters hat der Konzern von Synergieeffekten nach der Übernahme von Orange profitiert. Seitdem ist auch der Mitarbeiterbestand um 100 Personen auf 1200 Mitarbeiter in Österreich gesunken.

Nach Ausbau des LTE-Netzes werden 98 Prozent erreicht

Indes ist Drei am Donnerstag mit seinem flächendeckenden LTE-Netz an den Start gegangen. Einen nicht näher definierten dreistelligen Millionenbetrag pro Jahr hat der Konzern zuletzt für den Ausbau seiner leistungsstarken LTE-Netze in die Hand genommen, wie Trionow erklärte. Das LTE-Netz könne nach dem Ausbau von 98 Prozent der Bevölkerung genutzt werden und erreiche Download-Übertragungsraten von bis zu 300 Megabit pro Sekunde. Damit will Drei vor allem im ländlichen Raum um Neukunden werben, sowohl im privaten, als auch im Firmenkundensegment. Die schnelle und leistungsstarke LTE-Technologie bietet vor allem beim Streamen auf Plattformen wie Netflix bessere Qualität.

Hoffnung auf Anteil an Breitbandmilliarde

"Drei" plant weitere Investitionen im Ausbau seiner Netze und hofft, von der Breitbandmilliarde des Infrastrukturministeriums zu profitieren. Im Herbst sind Ausschreibungen für die Anbindung von Sendemasten mit Glasfaserkabel geplant. "Wir hoffen, dass wir hier ein Stück mitschneiden können", so Trionow.