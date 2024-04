300 neue Jobs für StylistInnen und KosmetikerInnen

Über 300 qualifizierte Fachkräfte bekommen in den dm Drogeriemärkten eine neue Jobchance. In über 150 Friseur- und 102 Kosmetikstudios eröffnen sich laut einer Unternehmens-Aussendung Top-Aufstiegschancen, attraktive Gehälter sowie ein umfassendes Aus- und Weiterbildungsprogramm für künftige MitarbeiterInnen.

"Die Eröffnung neuer Standorte, die permanent steigenden Kundenzahlen in unseren bestehenden Studios sowie die stetige Erweiterung der Serviceleistungen für unsere Kunden ermöglichen uns, über 300 FriseurInnen und KosmetikerInnen ein neues Betätigungsfeld mit besten Bedingungen zu bieten", erklärt Thomas Köck, als Mitglied der dm-Geschäftsführung zuständig für das Ressort Dienstleistungen.



Ausbildung und Aufstiegschancen



Jede(r) Mitarbeiter(in) im dm-Friseur-Studio erhält eine Ausbildung nach der internationalen Schnittschule "Pivot-Point" und nimmt zwei Mal pro Jahr an internen und externen Modeseminaren teil. Auch alle KosmetikerInnen erhalten laufend Schulungen im Bereich Gesichts- und Fußpflege sowie Körperbehandlung. In über 25.000 Schulungseinheiten pro Jahr werden die StylistInnen über die neuesten Trends und Techniken informiert. Interne Workshops und Wettbewerbe werden ergänzend dazu angeboten.



Und auch die Karriereleiter steht im Unternehmen offen: Über 70% des oberen Managements im Bereich Dienstleistung rekrutiert sich aus ehemaligen StudioleiterInnen - mit steigender Tendenz.



Der höchste Bedarf an FriseurInnen besteht bei dm in Wien und Oberösterreich (je 50 offene Stellen), gefolgt von Niederösterreich und der Steiermark (je 40) sowie Kärnten (25), dem Burgenland und Tirol (je 20). Die meisten KosmetikerInnen und FußpflegerInnen werden in Niederösterreich gesucht (15), gefolgt von Oberösterreich und der Steiermark (je 12) sowie Wien (7).



Info: dm drogerie markt GmbH, Thomas Köck, Kasernenstraße 1, Top 105/Stiege 4, A-5073 Wals-Himmelreich, Tel.: 0662/8583 DW 187, Fax: 0662/8583 DW 185, e-mail: info@dm-drogeriemarkt.at