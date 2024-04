358 Eltern sollen das Kindergeld zurückzahlen

In Sachen Kindergeld sind bisher 358 Bescheide zur Rückforderung versandt worden. Betroffen sind sowohl Personen, die zu Unrecht Kindergeld bezogen haben, als auch solche, die den Zuschuss zum Kindergeld unrechtmäßig erhalten haben. Das sagte der Sprecher von Familienministerin Andrea Kdolsky (ÖVP), Lukas Pohl, am Montag. Damit haben zwischen ein und eineinhalb Prozent der Kindergeld-Bezieher zu viel dazuverdient, so der Sprecher.