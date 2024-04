380-kV-Leitung: Salzburger kritisieren Taktik des Verbund

Beim Energiesymposion in Fuschl/Salzburg wurde vom Veranstalter Verbund einmal mehr beklagt, dass die fehlenden 380-kV-Leitungen in der Steiermark vom Südburgenland bis ins Kainachtal und jene in Salzburg von Kaprun bis St. Peter wegen des Widerstandes der Gemeinden und Verzögerungen bei Verfahren noch immer nicht gebaut werden konnten.