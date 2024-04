400 Millionen Euro Steuern hinterzogen?

Die deutschen Steuerfahnder hätten dabei festgestellt, dass etliche Bankkunden Steuern in beträchtlicher Höhe hinterzogen hätten. Das Finanzministerium betonte, das Ausmaß der Steuerhinterziehung sei derzeit nicht absehbar.



Die Daten von deutschen Steuerflüchtigen stammen dem Bericht zufolge nach Angaben mehrerer Quellen aus dem Bankhaus Credit Suisse. Interne Unterlagen der Bank aus dem Jahr 2004 legen demnach den Verdacht nahe, dass mehr als 80 Prozent aller Deutschen, die ihr Geld bei der Bank in der Schweiz anlegten, ihre Zinserträge vor dem Fiskus versteckten.



Die Bank wollte diese Kunden laut Zeitung von 2004 an dazu bringen, zusätzliches Geld zu investieren - diesmal in transparenten Geldanlagen, deren Erträge auch versteuert würden. Bankberater sollten ihre Kunden mit dem Satz ködern: "Wir kennen uns ja schon sehr lange, von dieser guten Basis kann auch Ihr offizielles Vermögen profitieren!"



Aus einer internen Schätzung der Credit Suisse geht laut "Süddeutscher Zeitung" hervor, dass bis zu 100.000 Deutsche ihr Geld in der Schweiz vor dem deutschen Fiskus versteckten. Insgesamt belaufe sich dieses Vermögen auf 34 Milliarden Schweizer Franken (23,1 Mrd. Euro).



Merkel verteidigt Kauf der CD



Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Entscheidung für den Kauf der Steuersünder-CD verteidigt. Es sei eine schwierige rechtliche Abwägung gewesen. Steuerhinterziehung sei aber alles andere als ein Kavaliersdelikt, sagte sie im ZDF.



