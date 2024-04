42. NÖ-Feuerwehrjugendlager in Schönkirchen-Reyersdorf

Von den Teilnehmern wurde immer wieder auf die hervorragende Organisation hingewiesen, was sich z. B. in Form der kurzen Zeit des Bezuges des Zeltlagers in rund 3 Stunden zeigte. Sieger wurde die Mannschaft Hollenthon aus dem Bezirk Wr. Neustadt, welche jetzt den begehrten Titel "schnellste FF-Jugendtruppe Niederösterreichs" trägt. Jeder hat sein Bestes gegeben und die Leistungen waren ausgezeichnet. Ziel muss es sein die Jugendlichen langfristig an die Feuerwehren zu binden denn sie sollen dann in 20 oder 30 Jahren für die Sicherheit der Bevölkerung sorgen und die Aufgabe der heute Aktiven übernehmen.



Es ist die Aufgabe der Politik Alles zu unternehmen, dass die Blaulichtorganisationen auch in Zukunft ihre Aufgabe im vollen Umfang erfüllen können und die Freiwilligen im größtmöglichen Ausmaß zu unterstützen.

Eckdaten:



- 5.232 Teilnehmer, wobei auch Gäste aus Kroatien, Polen und Deutschland mitfighteten

- 14 Tonnen Lebensmittel wurden verdrückt

- 400 Mal wurde ärztliche Hilfe benötigt

- rund 200 Bürger halfen mit.