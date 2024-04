500.000 Euro für neue "Netideen"

"Einen schnellen Euro wird man mit der "Netidee" nicht machen können", mahnt Andreas Wildberger, Vorsitzender des IPA-Förderungsbeirates. Gefragt seien Ideen, die sich in Projekte umsetzen lassen und das Internet messbar weiterbringen. Jedoch können geförderte Idee in weiterer Folge durchaus andere Investoren anlocken und eine kommerzielle Umsetzung findet, so Wildberger.



Einige der bislang geförderten Projekte haben durchaus Potenzial dafür. So könnte beispielsweise das Anti-Phishing-Projekt der Universität Wien auf großes wirtschaftliches Interesse stoßen. Das entwickelte Verfahren, das den Benutzer beim Empfang von verdächtigen E-Mails auf eine mögliche Gefährdung bzw. Betrugsgefahr hinweist, punktet mit einer hohen Erkennungsrate.



"Die eingereichten Ideen sollen so bunt und vielfältig sein wie das Internet selbst", erzählt Nagler über die auch heuer sehr breit angelegte Internet-Förderaktion. Dennoch habe man die Sicherheit im Internet als Schwerpunktthema gewählt. An der einzigen Vorgabe für die geförderten Projekte hat sich nichts geändert: Sie müssen öffentlich und kostenlos zugänglich bleiben.



Die Projektergebnisse der "Netidee 2006" werden im Herbst dieses Jahres vorgestellt. Darunter auch ein Projekt des Österreichischen Alpenvereins, das mit virtuellen Wanderkarten die Sicherheit beim Bergwandern erhöhen und die Tourenplanung vereinfachen soll.



Eine Übersicht der 29 geförderten Projekte des Vorjahres, weitere Informationen sowie die Rahmenbedingungen für die Teilnahme an der Förderaktion finden sich auf netidee.at