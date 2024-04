65 Taliban-Ausbrecher in Kandahar gefasst

Das Büro des Gouverneurs der Provinz Kandahar teilte am Dienstag mit, zwei weitere Flüchtlinge seien in Kandahar-Stadt getötet worden, als sie sich der Festnahme widersetzten. Die afghanische Polizei werde bei der Fahndung durch NATO-Truppen unterstützt. 487 Aufständischen war am Montag eine spektakuläre Flucht aus dem Sarposa-Gefängnis durch einen 320 Meter langen Tunnel gelungen. (APA/ dpa)