99 Prozent wollen Teilung des Sudans

Das Resultat basiert nach Angaben der Wahlkommission auf der Auszählung von mehr als 80 Prozent der Stimmen im Südsudan selbst. In anderen Landesteilen, wo Personen aus dem Süden auch abstimmen konnten, seien die Stimmen vollständig ausgezählt worden.

Die Durchführung der Volksabstimmung über die Unabhängigkeit war Teil eines Friedensabkommens von 2005, das einen mehr als 20 Jahre dauernden Bürgerkrieg zwischen der arabisch dominierten Zentralregierung in Khartum und dem schwarzafrikanisch geprägten Süden beendete. Mindestens zwei Millionen Menschen waren dabei ums Leben gekommen.



Das Endergebnis des Referendums soll im Februar verkündet werden.



Ein neuer Staat



Der Südsudan will am 9. Juli 2011 einen eigenständigen Staat ausrufen. Der Name ist noch nicht beschlossen, eine Flagge existiert bereits.