A5-Bau ist vorerst gestoppt

Die unterlegenen Bieter Bilfinger-Berger und Akor (Porr/Strabag/Raiffeisen/BA-CA) hatten gegen den von der Asfinag auserkorenen bevorzugten Bieter, das deutsch-französisch-spanische Konsortium "Bonaventura" (Alpine/Hochtief) geklagt. "Die Einstweilige Verfügung präjudiziert zwar nicht das Hauptverfahren, stellt aber einen wichtigen Etappensieg dar", meinte Bilfinger-Berger.



Branchenkenner vermuten, dass bereits am Rande Gespräche für eine Lösung des Konflikts in Form einer Arbeitsgemeinschaft zweier Bieter im Gang sind. Denn wenn das 850-Millionen-Euro-Projekt gänzlich neu ausgeschrieben werden muss, würde das bis zu zwei Jahre Verzögerung bedeuten - und das will niemand.