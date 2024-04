A5: Noch keine Entscheidung

Der Auftrag zum Bau der A5 Nordautobahn, die Wien Tschechien gegenüber öffnen soll, beträgt - je nach Konstrukteur - knapp über oder unter einer Milliarde Euro. Dementsprechend begehrlich wird er von den mitbietenden Baugruppen betrachtet. Hauptkritikpunkt des zweitgereihten Konsortiums Akor (bestehend aus Strabag, Porr und Raiffeisen) ist, dass laut Asfinag zwischen dem Angeboten von Akor und Alpine ein Unterschied von rund 100 Millionen Euro liegt. Das sei eine "unglaubwürdige" Summe, die auf eine "Ungleichbehandlung" bei der Bewertung hindeute.



Überdies sei die Ausschreibung auch nach Ansicht von Rechtsexperten "eher unüblich" gelaufen: Zuerst wurde der Bestbieter ermittelt, im September soll erst der Zuschlag erfolgen. Im Gesetz ist zwar eine Einspruchsfrist von 14 Tagen vorgesehen, aber kein separater Einspruch gegen eine reine Bestbieter-Einschätzung. Diese kann nur gemeinsam mit dem Zuschlag angefochten werden. Das BVA berät in diesem Zusammenhang auch, ob der Auftrag neu ausgeschrieben werden muss. "Das wäre der schlimmste Fall", so Asfinag-Sprecher Harald Dirnbacher. Dann würde sich der Baubeginn wieder um mindestens ein Jahr verzögern. So sei der Spatenstich für Ende September geplant - zeitgleich mit dem Zuschlag an die Alpine.