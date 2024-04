Ab Sonntag höheres Briefporto

Am Sonntag treten, wie berichtet, in Österreich die neuen Briefporti in Kraft. Der Erhöhung war ein mühsamer Prozess vorausgegangen, da für den Monopolbereich (Briefgewichte bis 100 Gramm) nicht nur der Verkehrsminister, sondern auch eine sozialpartnerschaftliche Preiskommission ihr Placet geben musste.