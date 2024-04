Abbas auf Geldsuche

Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas ist am Wochenende zum Auftakt einer Rundreise durch die Region im Jemen eingetroffen. Am Sonntag traf er in Sanaa mit dem jemenitischen Präsidenten Ali Abdullah Saleh zusammen.

Abbas will auf seiner Rundreise noch die Vereinigten Arabischen Emirate und das Golfemirat Katar besuchen. Dabei will er eine Erhöhung der finanziellen Unterstützung der palästinensischen Autonomie-Behörde durch die Golfstaaten erreichen.



Nach dem Wahlsieg der radikal-islamischen Hamas bei den palästinensischen Wahlen am 25. Jänner hatte Israel die Transferzahlungen an die Autonomie-Behörde eingestellt.