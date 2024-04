Abbruch oder Abschaffung

Es ist vollkommen klar, dass man aufgrund der vielen, teils schweren Verletzungen im Skisport über die Sicherheit diskutieren muss. Nur drehen sich diese Debatten im Kreis. Bei den Skiautobahnen wie in Chamonix hat jeder Minifehler verheerende Folgen, bei den Kurven (Kitzbühel) sind die auftretenden Fliehkräfte zu gefährlich, und reduziert man das Tempo durch eine holprige Piste, wie von Franz Klammer gefordert und in Garmisch in die Tat umgesetzt, kommen die nächsten Beschwerden.