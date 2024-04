Abendliches Einkaufen in und um Wien

Donauzentrum: Do bis 21 Uhr, Sa bis 18 Uhr, sonst 9 bis 19 Uhr



Gasometer: Mi bis 21 Uhr, Sa bis 18 Uhr, sonst 9:30 bis 19 Uhr



Kärntner Straße und Mariahilfer Straße: von Geschäft zu Geschäft unterschiedliche Öffnungszeiten - einige mit langem Donnerstag, manche mit langem Freitag



Lugner City: Fr bis 21 Uhr, Sa bis 18 Uhr, sonst bis 19 Uhr



SCN: Do bis 21, Sa bis 18 Uhr, sonst 9 bis 19 Uhr



SCS: Do bis 21 Uhr, Sa bis 18 Uhr, sonst 9:30 bis 19 Uhr



Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Lebensmittelgeschäfte öffnen zum Teil früher. Sonntag bleibt geschlossen. Jedes Geschäft in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland kann innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen selbst entscheiden, ob und an welchen Werktagen (Montag bis Freitag) es bis 21 Uhr offen hält. Innerhalb der Einkaufszentren gibt es meist einheitliche Regelungen.