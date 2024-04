Abends am 7. November 2018

- Schatz!



- Ja ...



- Schahatz ...!



- Jaha ...



- Kommst Du bitte mal her?



- Später, ich schaue mir eben den Stapellauf von meinem neuen Supertanker an.



- Live?



- Nö, aufgezeichnet.



- Schau Dir das später an. Sag mir, was ich einpacken soll. Wenn wir morgen in aller Herrgottsfrüh fliegen, muss ich jetzt einpacken.



- Schminkzeug, Schuhe, Wäsche. Das Übliche halt.



- Ein Kleines Schwarzes?



- Wenn Du magst ...



- Ist jetzt Party an Bord oder nicht?



- Wo wir sind, ist immer Party. Trockenen Martini?



- Ohne Olive, danke Schatz.



- Vergiss nicht den Overall für die Ausflüge nach draußen.



- Louis Vuitton oder Prada?



- Im Prada siehst Du fett aus.



- Scheißkerl!



- Hab ich Dir gleich gesagt.



- Er macht eine gute Figur.



- Nimm halt beide mit. Und denk an die Magnet-High-Heels.



- Weitzman oder Louboutin?



- Du nimmst sowieso beide mit.



- Den Helm?



- Den, den Du vorige Woche bei Harrod’s gekauft hast.



- Schatz, bitte drück Dich klar aus, den in Pink oder den grünen?



- Beide stehen Dir supergut, mein Hasenohr. Pack sie beide ein.



- Okay. Das Wichtigste: Welchen Raumanzug? Hermès? Ralph Lauren? Versace? Armani? Alle vier?



- Liebling, zwei genügen. Wir fliegen nur zum Mond. Den Mars haben wir erst für 2021 gebucht.



SpaceX will Touristen schon 2018 zum Mond fliegen.