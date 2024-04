Abschied für die Ehrenrunde

Das "Sitzenbleiben", oft in durchaus interessanter Zweideutigkeit "Durchfallen" genannt, wird nun großteils abgeschafft. Das Wiederholen einer ganzen Schulstufe, weil man es in manchen Fächern nicht geschafft hat, die Lehrziele zu erreichen, ist somit Geschichte - und das ist wohl auch gut so. Immerhin handelt es sich dabei um die Höchststrafe, die ein Lehrer über einen faulen, unwilligen oder einfach unbegabten Schüler aussprechen kann, und diese hat bekanntlich massive Auswirkungen auf das gesamte weitere Leben. Auch wenn so mancher Künstler oder Wissenschafter kein Geheimnis daraus macht, selbst durchgefallen zu sein und es nachher geschafft zu haben.