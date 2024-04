Abseits von TV und Funk

Erging es Ihnen ähnlich? Habe selten etwas das Herz Bewegenderes und so zu Tränen Rührendes erlebt wie den (Gesangs!-)Auftritt von Martha Eggerth bei der Prawy-Matinee zur Premiere der "Lustigen



Witwe" am Sonntag in ORF 2. Vergleichbares Entzücken hat bei mir in letzter Zeit nur Madonna zuwege gebracht: mit ihrem Weltall-Kinderlied "Little Star". Und damit auch gleich zu meiner ersten



Empfehlung abseits von TV-Kastl und Funk. Es ist die aktuelle Madonna-CD "Ray Of Light". Dieser grandiose Liederreigen präsentiert alles, was man von zeitgenössischer und zeitloser Musik in einem



"erhören" will: Rhythmus und Melodie, Texte über Gott und die Welt (der Liebenden) und die der Sinnsuchenden sowie jede Menge wohldosierter Sounds anno +/· 2000. Das kostbare Stück ist auf unserer



"Music"-Seite bereits gewürdigt worden.



Ebenso in der "EXTRA"-Beilage, und zwar der vom letzten Wochenende, in aller Pracht zur Schau gestellt: eines von mehreren höchst sehenswerten Bildern Ernst Ludwig Kirchners. Nehmen Sie sich



mindestens eine gute Stunde Zeit, um den Schaffensprozeß dieses bedeutenden Mannes anhand einiger ausgewählter Werke im Kunstforum auf der Freyung in aller Ruhe nachvollziehen zu können. Ich sage nur



"Bergatelier" und "Balkonszene" . . .



Und obendrein ein gutes Buch? Vor kurzem ist eine Auswahl der meisterhaften Lyrik Conrad Ferdinand Meyers erschienen. Ein Inseltaschenbuch für alle Jahreszeiten und Gemütslagen. Drei heiße Tips · am



Zug sind Sie!