Abwehr einer Zerreißprobe oder eine vergebene Chance auf drei Mandate?

"Der Krug geht so lang zum Brunnen, bis er bricht." Johannes Voggenhuber hat Kleist wahrlich bestätigt. Nach jahrelanger öffentlicher Kritik an Repräsentanten der Grünen erhielt er beim Bundeskongress am 18. Jänner in Klagenfurt die Rechnung der Basis präsentiert: Von 234 gültigen Stimmen entfielen 128 (54,7 Prozent) auf Ulrike Lunacek als Spitzenkandidatin für die EU-Wahl am 7. Juni. Voggenhuber kam nur auf 106 Stimmen (45,3 Prozent). Ein eindeutiges Ergebnis, das er zunächst respektierte. | Nach einer Nachdenkpause wollte es der Grüne der ersten Stunde noch einmal wissen: Er werde auf der Liste Lunacek kandidieren, strebe aber keinen Vorzugsstimmenwahlkampf an. Tage später war daraus eine "Solidaritätskandidatur" geworden, mit der er durch Vorzugsstimmen für die Grünen sogar drei Mandate - derzeit sind die Grünen mit zwei Mandaten im EU-Parlament vertreten - holen könnte.