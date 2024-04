Active ISP Österreich baut Kompetenz aus

Die im Sommer 2000 gegründete Österreich-Niederlassung des norwegischen Internet Service-Anbieters Active ISP ist nun offiziell die Zentrale für Deutschland und die Schweiz.



Managing Director für die deutschsprachige Region ist Andreas Lenzenhofer. Die Betriebsniederlassungen in Deutschland und der Schweiz agieren weiterhin als eigenständige Unternehmen. Der gesamte Kundenstock in Deutschland, Österreich und der Schweiz umfasst rund 60.000 Personen.



Active ISP hat 15 Niederlassungen in Europa und betreute heuer rund 60.000 Websites und 270.000 Domains.