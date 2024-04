Adieu BZÖ-Vespas

Außerdem habe die Steiermark-Wahl eine starke "Sogwirkung nach unten" gehabt, "definitiv geschadet hat uns auch die lange Diskussion um den Spitzenkandidaten und die späte Absage Peter Westenthalers", glaubt Trammer.



Selbst durch tatkräftige Unterstützung der orangen Regierungsmitglieder und des Kärntner Landeshauptmanns Jörg Haider "konnte man das Ruder nicht mehr herumreißen", meint sie.



Sparen, wos geht



Bis 18. November muss das BZÖ die Büros im Rathaus räumen - die Parteizentrale in der Kärntnerstraße bleibt den Orangen aber erhalten. "Man wird mit sehr kleinen Strukturen auskommen", meint Trammer.



Die kommenden fünf Jahre bis zur nächsten Wien-Wahl könne man ja für die Suche nach Sponsoren nützen. Weniger optimistisch zeigt sich der Wiener BZÖ-Obmann Günther Barnet: "Wir haben vor der Wahl kaum Förderungen bekommen, jetzt bekommen wir halt gar nichts", meint er resigniert. Nicht einmal die Vespas, die bei Einzug in den Gemeinderat verlost werden sollten, kann das Bündnis zu Geld machen. "Die Fahrzeuge waren nur angemietet", erklärt Barnet.



Unsichere Zukunft



Noch in dieser Woche soll die Zukunft des BZÖ auf einer Vorstands-Besprechung geklärt werden. Trammer ist sicher, dass es "jetzt volle Fahrt voraus in Richtung Nationalratswahl" geht.



Natürlich werde man auch weiterhin auf das Thema "Heimat" setzen, allerdings ohne "Minimal-Botschaften", meint die Bündnispolitikerin in Richtung ihres ehemaligen FP-Parteikollegen Heinz-Christian Strache. Dieser werde vielmehr "an seiner geistigen Magersucht verhungern", meint Trammer.