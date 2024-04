Advent in Cesky Krumlov

Im bekannten "Egon Schiele Art Centrum" will man an den Erfolg der Salvador Dali-Ausstellung ("Die Eroberung des Irrationalen") des Jahres 2003 anschließen und konzentriert sich nunmehr auf den in Litomerice/Leitmeritz geborenen Alfred Kubin. Die gezeigte Retroperspektive gibt Einblick in Kubins Beziehungen zu Böhmen, präsentiert ihn als Literat und Buchillustrator und zeigt selten oder nie ausgestellte Arbeiten aus dem Privatbesitz.



Wer sich in Weihnachtsstimmung versetzen will, der sei auf die traditionellen Weihnachtsmärkte verwiesen. So findet am nächsten Wochenende - vom 12. 12. bis zum 14. 12. - auf dem Eintrachtsplatz/Namesti Svornosti ein altböhmischer Adventmarkt statt. Zudem werden an diesem Wochenende dem adventlich gesinnten Gaumen "kulinarische Weihnachten" serviert: Dazu gehören süße Karpfen aus den böhmischen Teichen, heißer Met und Graupenbrei mit Pilzen.



Ein sicherer Tipp ist weiters der Besuch des Marionettenmuseums: Dort kann man die traditionellen tschechischen Puppenfiguren Spejbl und Hurvenik ebenso wie komplexe Puppenlandschaften besichtigen. Im Dach ist der Puppenmacher zu Hause, der mit seiner Petroleumlampe in die versteckten Winkeln leuchtet, da er merkwürdige Geräusche zu hören glaubt.



***



Wer mehr über die Besuche in der Unesco-Stadt an der Moldau erfahren will, etwa über das Vier-Tages-Angebot mit Übernächtigungen im Hotel "Zur Stadt Wien", der möge das INFOCENTRUM Cesky Krumlov kontaktieren. Unter 00420/380704622 bzw. infocentrum@ckrf.ckrumlov.cz