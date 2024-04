Afrika im Internet

www.africaserver.nl



Über diesen afrikanischen Server, der in den Niederlanden eingerichtet wurde, gibt es viel zu schreiben, da er sehr ausführlich und weitreichend gestaltet ist.



Die Institutionen die sich auf dieser Site finden, haben alle ihren Sitz in den Niederlanden, und beschäftigen sich mit Afrika - Entwicklung, Politik, Gesellschaft, und Wirtschaft.



www.newsudan.com



Das ist die ofizielle Homepage der SPLA (Sudanese People Liberation Army).



Diese Site bietet alles über die Geschichte dieser politischen Bewegung, ihre Ziele und Beweggründe, Reportagen über Projekte, Literatur zum Thema. Interessant auch: Beiträge von Journalisten oder Schriftstellern in Form von Kurzgeschichten, die als Thema die Aufarbeitung des Krieges haben.



www.joy99fm.com.gh



Die bekannte Radiostation aus Ghana - Joy FM - online!



Kurzgeschichten, Musikerbiografien, Politik und Wirtschaft, Links zu Zeitungen, auch spezialisiert auf Sport, Diskussionsforum, alles ist hier vertreten, was eine gute Radiostation - und in diesem Fall ein Internetmedium - ausmacht.



http://members.aol.com/starkana/olist.htm



"Orisha Mailing List Web Site" für alle, die an dieser Westafrikanischen Religion interessiert sind, die weltweit Anhänger hat.



Zu dieser Site aus den USA tragen Priester und Anhänger der Religion auf internationaler Ebene bei.