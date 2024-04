Aggression muss kein Übel sein

Das musste einmal gesagt werden: Wenn Kinder einander mit Ritterschwertern und Kapselrevolvern bekämpfen, so ist das durchaus in Ordnung. Und wenn sie am Bildschirm feindliche Mächte besiegen und dabei rufen "Du bist tot!", dann auch. Das Ö1-"Radiokolleg" am Dienstag hat dies fundiert belegt.