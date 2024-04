Agrarförderpolitik der EU nimmt neue Gestalt an

Milchquote soll bis 2015 schrittweise angehoben werden. | Brüssel. Die Überarbeitung der jährlich knapp 50 Mrd. Euro schweren EU-Agrarpolitik nimmt Gestalt an: So will die EU-Kommission die direkten Agrarförderungen für Großbetriebe weit weniger drastisch kürzen als in ersten Vorschlägen vom Herbst 2007.