Ahmadinejad bangt wegen Krise um Wiederwahl

Bush: Iran-Sanktionen zum Abschied. | Barack Obama will neuen Iran-Kurs. | Washington/Teheran. Der Druck auf die Führung in Teheran wächst. Zum einen hat die Bush-Administration vor wenigen Tagen noch schnell ein weiteres Banken-Sanktionspaket verhängt: Demnach dürfen US-Banken ab sofort keine iranischen Geldtransaktionen mehr abwickeln. Zum anderen bläst Präsident Mahmoud Ahmadinejad auch innenpolitisch ein rauer Wind entgegen. 60 persische Ökonomen haben in einem 30 Seiten langen öffentlichen Brief die "katastrophale Wirtschaftspolitik angeprangert. In dem Schreiben, das von mehreren iranischen Tageszeitungen und Fernsehstationen veröffentlicht wurde, heißt es, ein rascher Kurswechsel der Wirtschaftspolitik sei unerlässlich.