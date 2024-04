Airbus fliegt Boeing davon

Auch bei den Auslieferungen übertraf die EADS-Tochter Airbus in den ersten acht Monaten mit 320 Maschinen die US-Konkurrenz, die im gleichen Zeitraum 307 Flieger an Kunden übergab. Bei den Verkäufen liegt der Boeing hingegen derzeit vorne: Während die Amerikaner hier bis zum 1. September auf 161 Flugzeuge kamen, veräußerte Airbus im gleichen Zeitraum 147 Maschinen, sieben davon im August.



Airbus strebt für 2009 bis zu 300 Bruttobestellungen (ohne Stornierungen) an und will bei den Auslieferungen mindestens die Rekordmarke von 483 Maschinen aus dem vergangenen Jahr erreichen. Boeing peilt die Auslieferung von 480 bis 485 Flugzeugen an. Für die Bestellungen hat der US-Konzern keine Prognose abgegeben. (APA)