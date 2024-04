Airest findet Geschmack an Do&Co als Partner

Derzeit seien zwar noch alle Optionen offen, die Hereinnahme eines strategischen Partners, der komplette Weiterverkauf oder die Weiterführung als 100%-Tochter der AUA seien möglich, erklärte Neo-Vorstand Bernhard Kotlan gestern in einer Pressekonferenz. Einer Partnerschaft mit dem Caterer Do&Co, der bereits Interesse angemeldet hat, stehe man aber sehr positiv gegenüber, betonte Kotlan, der gemeinsam mit Eric Seiser den mit Ende März scheidenden Airest-Geschäftsführer Georg Urbanski ablöst.



Mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr zeigte sich Urbanski "sehr zufrieden". Der Umsatz lag bei 70 Mio. Euro (plus 6%), 12,5 Mio. Gäste wurden betreut. Das EGT sank jedoch durch "außerplanmäßige Abschreibungen" um 11,6% auf 3,1 Mio. Euro. Neben der Expansion in Richtung Osten und Südosten sollen Event- und Business-Catering als zusätzliche Standbeine aufgebaut werden, so Seiser.