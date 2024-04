Airest steigt mit Alakart ins Contract Catering ein

Der heimische Airline-Caterer Airest will mit einem Joint-venture im Contract Catering, der Versorgung größerer Gruppen auf Vertragsbasis mit dem Auftraggeber, Fuß fassen. Airest und der Schweizer | Gastronomiekonzern Restorama halten je 50% an der neugegründeten Tochter Alakart GmbH.

Alakart soll sich mit der Versorgung von Betrieben mit Gemeinschaftsverpflegung, Spitälern und Altenheimen befassen, so Airest-Geschäftsführer Georg Urbanski gestern in einer Pressekonferenz.



Alakart soll mit rund 200 Mitarbeitern innerhalb von 3 Jahren einen Umsatz von 200 Mill. Schilling jährlich und einen Marktanteil von 10% erreichen, prognostizierte Alakart-Geschäftsführer Alfred



Höbaus. Drei Kunden · Borealis, SAP Österreich und Wüstenrot Salzburg · konnten bereits gewonnen werden, mit weiteren 2 soll es in den nächsten Wochen einen Abschluß geben. Das Volumen des



österreichischen Contract-Catering-Marktes liegt bei 24 Mrd. Schilling. Vor allem beim Catering für Sozialeinrichtungen, wo nur 3% ausgelagert seien, bestünden hohe Sparpotenziale, so Höbaus.



Einbußen für Airest



Nach dem Rekordjahr 1998 habe Airest heuer aufgrund der Krisen im Kosovo und der Türkei mit einem Umsatzrückgang von 5% und einer Reduktion des Ergebnisses um 10 bis 15% zu erwarten, so Urbanski.



1998 erzielte Airest bei einem Umsatz von 963 Mill. ein EGT von 84,4 Mill. Schilling.