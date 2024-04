Aktionsplan gegen Korruption

Dabei verwies Vlassis auf die "bereits zehnjährige, sehr erfolgreiche Arbeit" seiner Organisation. So seien im letzten Jahr Fortschritte im Bereich Menschenhandel, Internationale Kriminalität und Handfeuerwaffen erzielt worden. Auch gebe es mit mehreren Ländern bereits jetzt Übereinkommen, mittels "technischer Kooperation", das Bestechungswesen zu kontrollieren und zu verhindern. Von dem Treffen im Mai erwarte er sich eine "dynamische Diskussion", so Vlassis. Vorläufig solle der Gedankenaustausch und die Vermittlung jeweiliger Erfahrungen mit Korruptionsbekämpfung im Vordergrund stehen. Auch werde bereits versucht, den Bestand an schon existenter Gesetzesmaterie und internationaler Übereinkommen im Bereich der Korruption zu sichten.



Vorläufige Konturen eines Aktionsplanes könnten laut Vlassis bereits im Mai erarbeitet werden. Umgesetzt soll der Aktionsplan dann in spätestens zwei Jahren werden.