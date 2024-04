Al Sahhaf's Erfolg kam überraschend

Der irakische Informationsminister Muhammad Sajid al Sahhaf hat den Sprung zur Kultfigur geschafft. Sein vehementes Ignorieren der Realität und seine gegen Ende des Krieges immer grotesker werdenden Formulierungen haben ihm eine weltweite Fangemeinde eingebracht. Bei Sahhaf's letzem Auftritt vor seinem zerstörten Ministerium leugnete er abermals die Anwesenheit der Amerikaner, während die Marines bereits auf der anderen Straßenseite waren. "Ich informiere Sie jetzt, dass Sie zu weit von der Realität entfernt sind.", sagte er zu John Burns von der "NY Times". Seit 9. April ist er verschollen. Seine besten Meldungen sind auf der Internetseite: http: //www. welovetheiraqiinformationminister.com zusammengefasst.



"Es sind keine amerikanischen Ungläubigen in Bagdad. Niemals!"



"Mein Gefühl ist - wie immer - wir werden sie alle abschlachten."



"Gott wird ihre Bäuche in der Hölle braten."



"Sie kommen um sich zu ergeben - oder in ihren Panzern verbrannt zu werden."