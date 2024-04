Albaner-Politiker wird auch für Slawen attraktiv

Bei Wahlen in Mazedonien sind spannende Trends erkennbar. | Die erste Runde der Präsidenten- und Lokalwahlen am Sonntag in Mazedonien haben drei Dinge klargemacht: dazu zählt erstens die vorläufig ungebrochene Dominanz der konservativen Regierungspartei VMRO-DPMNE unter Nikola Gruevski; sein farbloser Kandidat, George Iwanow, erzielte 35 Prozent, der zweitplatzierte sozialdemokratische Bewerber Ljubomir Frckovski aber nur 20 Prozent. Trotzdem könnten die Konservativen ihren Zenit in Mazedonien erreicht haben; denn auf ihren früheren Parteigänger Ljube Boskoski entfielen 14,9 Prozent; Boskoski war Innenminister in der Zeit des Albaner-Aufstandes, wurde später ans Haager Tribunal ausgeliefert, dort aber im Prozess freigesprochen. Ihm fehlte bei der Wahl weitgehend jede Infrastruktur, wobei natürlich auszuschließen ist, dass er von den Sozialdemokraten im Geheimen unterstützt wurde.