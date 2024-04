Alijev gegen 1 Million Euro enthaftet

Der vormalige Botschafter Kasachstans in Österreich, Rakhat Alijev, ist am Sonntagnachmittag enthaftet worden. Dafür wurde eine Bürgschaft in Höhe von einer Million Euro hinterlegt. Alijev darf das Land nicht verlassen und muss sich weiter für das gegen ihn eingeleitete Auslieferungs-Verfahren zur Verfügung halten.

Alijev ist der Schwiegersohn des Staatspräsidenten Nursultan Nasarbajew. Er wird beschuldigt, in die Entführung zweier hochrangiger Bankmanager verwickelt zu sein, weshalb die kasachische Justiz von Österreich die Festnahme und Auslieferung des Diplomaten verlangt.



Alijev bezeichnete die Vorwürfe als Rache für seine politischen Ambitionen auf das Präsidentenamt und für die Weigerung dem Staatschef und seiner Entourage Unternehmensanteile zu überschreiben.



Alijev war am wegen Herzbeschwerden in das Wiener Krankenhaus der Barmherzigen Brüder eingeliefert worden, das er am Sonntag Nachmittag in Begleitung seines Anwalts verließ.



Die Journalrichterin begründete die Enthaftung Alijevs mit der voraussichtlichen Länge des Verfahrens. Die von Alijev hinterlegte Bürgschaft muss innerhalb von acht Tagen durch eine Kaution in Höhe von einer Million Euro ersetzt werden.



Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International sprach sich gegen eine Auslieferung aus.