Alitalia droht der Verlust der Lizenz

Die bis März 2009 laufende provisorische Lizenz sei der Alitalia genehmigt worden, da Verhandlungen mit dem Unternehmerbündnis CAI im Gange waren. Sollte das Konsortium wie am Freitag angekündigt der Regierung kein unverbindliches Angebot für die Alitalia übernahmen vorlegen, seien die Bedingungen für die Lizenz nicht mehr vorhanden, sagte Riggio.



Am Montag oder Dienstag plant Riggio ein Treffen mit Alitalias Insolvenzverwalter Augusto Fantozzi. Sollte es zu keinem alternativen Plan zur Alitalia-Übernahme geben, müssten die Flüge in maximal einer Woche abgesagt werden.



(APA)