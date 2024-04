Alle Jahre wieder: Der Toy-Run

Was ist die Toy-Run eigentlich? Wörtlich übersetzt "Spielzeuglauf". Die Idee dahinter ist einfach und genial. Ernst Graft jun., Motorradfahrer aus Leidenschaft, beschloss 1993, etwas für Kinder zu tun. Im 1. Bezirk in der Hegergasse beim beliebten Motorradpub "Milwaukee" versammelten sich 148 Biker.



Der Konvoi fuhr über die Ringstraße und quer durch Wien bis zum Ziel, dem SOS-Kinderdorf in der Hinterbrühl. Mitgebracht wurden Spielzeug sowie je Fahrer und Beifahrer eine Geldspende. Mittlerweile ist es die größte europäische Benefizveranstaltung von Motorradfahrern für Kinder. Die Toy-Run-Teilnehmer zahlen 10 Euro als Startgeld, Beifahrer 5 Euro, das Geld wird dem Leiter des ausgewählten Kinderheims überreicht. Das heurige Kinderheim "Am Bahndamm" wurde von Ernstl (so der Spitzname) Graft jun. und seinen rund 150 ehrenamtlichen Mitarbeitern persönlich ausgesucht. Gewünscht werden heuer besonders: Basket- und Fußbälle, In-Line-Skater, Music-CD's, Skate-Boards, Barbie Puppen, Sport-Bekleidung, Trainingsanzüge, Fußball- bzw. Sport-Schuhe.



Die begünstigten Kinder der Toy-Run 2003 sind im Alter zwischen 3 und 17 Jahren. Die Geldspenden werden beim Besuch im Heim überreicht und sind ausschließlich und nachweislich zu Gunsten der Kinder im jeweiligen Heim. Auch für Anlassfeiern wie Geburtstag, Namenstag oder Weihnachten werden die Spielwaren verwendet. Mehr als 250.000 Euro sind im Lauf der Jahre an Spendengelder zusammengekommen. Auch einen zweiten Zweck erfüllt diese Motorrad-Großveranstaltung: Biker hatten und haben ja teilweise den Ruf der Wilden auf ihren Maschinen, und mit dieser sympathischen Aktion korrigiert man das Image wenigstens für einige Tage.



Treffpunkt am 15.Juni ist der Parkplatz der SCS, ab 6 Uhr. Abfahrt ist um 9 Uhr.



Informationen über die Toy-Run und den Anmeldeformalitäten findet man im Internet unter http://www.toyrun.at , die Fahrt findet bei jedem Wetter statt.