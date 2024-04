Alle sechs Wochen ein weiteres Hotel

Hotelbetreiber Vienna International wächst rasant weiter. | Krakau. Der größte heimische Hotelbetreiber im Ausland, Vienna International (VI), drückt weiter rasant aufs Tempo. Noch heuer wird die Übernahme eines weiteren Hotels mit rund 400 Zimmern in Paris bekannt gegeben, kündigte VI-Chef Rudolf Tucek vor österreichischen Journalisten in Krakau an. Wem das Haus gehört und wo es sich befindet, wollte Tucek noch nicht verraten.

In der französischen Metropole ist VI bereits mit einem ähnlich großen Haus vertreten; das Wiener Unternehmen managt seit 2006 das Dream Castle Hotel beim Eurodisney-Ressort. Derzeit betreibt VI insgesamt 26 Hotels mit Schwerpunkt in Osteuropa sowie einen Golfplatz und ein Hotelschiff. 15 Häuser, für die es schon Verträge gibt, sind noch in Bau. Ende 2009 soll das Portfolio rund 15.460 Betten umfassen, skizziert Tucek seine ehrgeizigen Pläne. "Das bedeutet, dass wir alle sechs Wochen ein neues Haus aufsperren". 2007 peilt VI einen Umsatz von rund 110 Mio. Euro an.



Heuer startete das Unternehmen bis dato in vier Hotels, darunter das Andels in Krakau mit 159 Zimmern. Zu dieser Vierstern-Designlinie sollen im nächsten Jahr ein weiteres Haus in Polen (Lodz) sowie ein Andels in Berlin mit 600 Zimmern und Messe- und Konferenzzentrum kommen.

Auch Wien angepeilt

Auf dem Wunschzettel von Tucek finden sich auch Hotels in Wien. Auch hier gibt sich der VI-Chef noch bedeckt; es seien mehrere Neuentwicklungen im Gespräch, Übernahmen seien jedoch nicht geplant. "Große Nachfrage" ortet Tucek außerdem aus Moskau und St. Petersburg.



Auch für die Hotellinie Cube, die mit modernem Design vor allem Rad- und Wintersportler ansprechen soll, gibt es Ausbaupläne. In Gesprächen sei man derzeit in Spanien, Frankreich, einem GUS-Land sowie einem arabischen Land.