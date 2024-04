Alle wollen Shoppen ohne Sorgen

Notare über Verbraucherschutz. | Salzburg. Shoppen ohne Grenzen, Einkaufen per Mausklick, sorgenfreie Kredite - die Welt der Verbraucher könnte so schön sein, würden da nicht alle möglichen Fallen lauern: Betrügerei im Internet, unterschiedliche Rechtslagen in den Ländern oder Überschuldung machen deutlich, wie wichtig ein funktionierender Verbraucherschutz ist. So wichtig, dass ihn sogar die Notare zum Schwerpunkt der diesjährigen europäischen Notarentage erklärt haben.