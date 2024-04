Scanio war gegen Wärmekraftwerke. | EU-Kommission beruft Treffen ein. | Rom. Wie konnte es zu der Müllkatastrophe in Italien kommen? Laut Daten der italienischen Statistik hat alleine im Jahr 2005 die Region Kampanien 2,8 Millionen Tonnen Müll produziert. Die Bevölkerung zahlt angeblich höhere Entsorgungsabgaben als im Norden Italiens. Das Einsammeln und die Entsorgung kostet 178 Euro pro Tonne, während der Durchschnitt im ganzen Land bei 152,80 Euro liegt. Täglich wird auch ein Teil des Unrats nach Deutschland, in den Süden von Leipzig, geschickt, was mehr als 200 Euro pro Tonne kostet; natürlich macht Deutschland ein gutes Geschäft damit.