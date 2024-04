Alles ist möglich im Busen-Biz

Schon Marilyn Monroe und Liza Minnelli wussten ein Lied davon zu singen: "Theres no business like showbusiness." Im Musical "Annie get your gun" wurde es noch gesungen, um jemanden zu überreden, ins Theaterleben einzutreten. Heute verwendet man diesen Satz eher, um absurde, nicht nachvollziehbare Ereignisse in der Theaterwelt - begleitet von einem sarkastischen Lächeln - zu kommentieren.