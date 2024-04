Alles Maier, oder was?

Eine Skisaison ohne Hermann Maier - ja dürfens denn das? Sie dürfen. Oder müssen, besser gesagt. Kein Wunder, dass sich da gewiefte Köpfe dieselben zerbrechen, wie man das Interesse am Skisport wach halten kann. Brisante Themen wurden schnell gefunden: Die Weltneuheit einer Hallen-EM im Slalom, an der gleich vier Nationen teilnehmen etwa. Darauf hat die Welt gewartet. Oder den "Knatsch bei den Busenfreundinnen", von dem die "Bild" berichtet. Wer da nicht hinschaut, ist selber schuld - und wird nie erfahren, dass Maria Riesch und Lindsey Vonn im Sommer in Mexiko waren, dass Maria ("derzeit single") sich nach der Verpflichtung Vonns durch Head aber zu einer Aussage hinreißen ließ, die die Freundschaft erschüttern könnte: "Sparmaßnahmen ohne Ende, und jetzt kaufen sie auch noch die Lindsey ein." Na bumm. Für diejenigen, die das nicht überzeugt, sind Fotos der beiden in Abendkleidung und weniger abgebildet. Hermann Maier - wer war das nochmal?