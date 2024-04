"Alles nur Kunst": Prag um Schadensbegrenzung bemüht

Bulgarien will nicht als Klo gezeigt werden. | Brüssel/Prag. Die der EU vorsitzenden Tschechen betreiben Schadensbegrenzung: Die Aufregung um ihr Kunstwerk "Entropa" will sich nicht legen. Mehrere Tonnen schwer prangt es über dem Haupteingang in der Vorhalle des EU-Ratsgebäudes in Brüssel. Erst war im letzten Moment vor der offiziellen Vorstellung am Donnerstag bekannt geworden,. dass der tschechische Künstler David Cerny das Werk nur mit ein paar Freunden entworfen hat. Eigentlich hatte er angekündigt, 27 Künstler aus allen Mitgliedsstaaten zu beteiligen. Dann stieß sich noch Bulgarien derart an der Darstellung seines Landes als Stehtoilette, dass es ultimativ die Entfernung des Kunstwerks forderte.