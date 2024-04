In Österreich werden die meisten Autos im Frühjahr verkauft. Die Autohersteller lassen sich jährlich neue Zuckerl einfallen, um ihre Produkte an die Frau, an den Mann zu bringen.



Und Otto Normalautofahrer steht dann oft rat- und hilflos vor der entscheidenden Frage: Welches Auto soll ich mir kaufen? Soll es ein Neuwagen sein, oder doch lieber ein gebrauchter? Leasing, Barzahlung oder Kredit? Und was heisst eigentlich ACC, AGS, ASR? Benzin oder Diesel? Und überhaupt, was ist der Unterschied zwischen Pumpe-Düse, Common-Rail und TDI?



Fragen über Fragen, die die meisten Autofahrer/innen auf Anhieb nicht beantworten können. Aber: Jetzt gibt es einen ganz schlauen Ratgeber, "Alles rund ums Auto" von Paul Passler.



In diesem sehr persönlich und flott geschriebenem Buch findet man praktisch alle Antworten auf die o.a. Fragen. Passler, seit Jahren Motorjournalist, hat auf 288 Seiten alle Informationen rund ums beliebteste Spielzeug der Österreicher zusammengetragen.



Er verrät auch, wie man das alte Auto am besten verkauft, gibt Tipps, wie man die günstigste Versicherung findet und wie das mit der Gewährleistung für Neu- oder Gebrauchtwagen aussieht. Neben kleinen Anekdoten - wie z. B., dass er ein Holzmodell seines Audi TT in kindersicherer Höhe auf einem Regal untergebracht hat-, gibt es auch eine umfassende Adressenkartei und eine Link-Sammlung für das Surfen im Internet zum Thema Auto



Aber auch für den interessierten Automobilisten, der nicht gerade vor dem Kauf eines Neuwagens steht, bietet das Buch jede Menge interessanter Informationen. Oder wissen Sie, was die Buchstaben-Zahlenkombination auf ihrem Autoreifen bedeutet?



Erschienen ist der Ratgeber 2002 "Alles rund ums Auto" im Wiener Dr.-Peter-Müller- Verlag, er kostet 14,40 Euro und ist im guten Buchhandel sowie im ORF-Shop erhältlich.



Service:



www.muellerverlag.at