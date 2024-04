Alles Wissenswerte für Ein-, Um-und Aufsteiger

Nicht nur in der IT-Branche werden dringend qualifizierte Kräfte gesucht - quer durch die Wirtschaft sind Schul- und Uniabgänger gefragt. Zusammen mit der interaktiven "CareerCD" und der Online-Jobbörse career.at bietet das Career-System über 18.000 offene Stellen am gehobenen Arbeitsmarkt - samt Informationen über Einstiegsgehalt, Anforderungen und Ansprechpersonen. "Der Wert von Humankapital wird endlich auch bei qualifizierten Job-Einsteigern gewürdigt - und Career tut alles, um den persönlichen Karriere-Wert zu optimieren", erklärt Herausgeber Markus Gruber. Dazu gehören ausführliche Analysen des Arbeitsmarktes ebenso wie ausführliche Service-Listen mit Informationen über Fachhochschulen, Personalberater, Seminaranbieter und Berufsplanung an der Universität. Durch das ganz Buch ziehen sich "Fitness-Tests", die helfen, den eigenen Marktwert besser einschätzen zu können. Das Internetportal career.at ergänzt Buch und CD um etwa 1.500 tagesaktuelle Stellen bei Top-Unternehmen wie auch um eine Bewerber-Datenbank, in der Personalchefs unter rund 800 Nachwuchs-Kräften wählen können. Der Internet-Service ist laut Gruber hinsichtlich Design und Funktionen komplett überarbeitet und verbessert worden.