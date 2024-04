Allianz legt beim Gewinn weiter zu

Gewinn 2005 um mehr als 70 Prozent erhöht. | Wien. Die Allianz Gruppe in Österreich hat 2005 ihr Ergebnis noch einmal verbessert. "Wir haben den Turnaround, den wir 2000 eingeleitet haben, geschafft", sagte Allianz Österreich-Chef Wolfgang Littich in einer Pressekonferenz in Wien. Die Allianz fühle sich "fit für weiteres Wachstum", so Littich.