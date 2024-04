Allianz punktet im Vertrieb: 1999 mit Prämiensteigerung

Das Geschäft über die sehr günstige Internet-Schiene lasse sich erst in "homöopathischen Zahlen" messen, werde aber "irgendwann explodieren" sagte Alexander Hoyos, Vorstandsvorsitzender der



Allianz Elementar Lebensversicherungs-AG und der börsenotierten Allianz Elementar Versicherungs-AG gestern, Donnerstag, in der Jahrespressekonferenz.



Bei der Allianz soll heuer E-Commerce Realität werden: Konnten sich Interessenten bisher schon der Allianz-Tarifrechner bedienen, soll es heuer noch möglich werden, Schaden/Unfallversicherungen über



Internet abzuschließen. Die Vertriebspartnerschaft mit der BAWAG brachte 40 Mill. Schilling. Vom Prämienvolumen 1999 entfielen 11,2 Mrd. (plus 2,1%) auf Schaden/Unfall, 4,3 Mrd. (plus 8%) auf



Leben und 304 Mill. Schilling (plus 7,6%) auf die Krankenversicherung. Das versicherungstechnische Ergebnis sank von minus 687 Mill. auf minus 827,5 Mill. Schilling. Das EGT stieg von 414 auf 423,2



Mill. Schilling. Die Dividende beträgt 20% (nach 30%).