Almdudler sagt seinen Konkurrenten den Kampf an

Jeder Österreicher trinkt pro Jahr etwa | 7 Liter Almdudler. | Wien . Die Kräuterlimonade Almdudler hat in der Gastronomie mit Nachahmern zu kämpfen. Es komme vermehrt vor, dass Gaststätten in ihrer Karte Almdudler anbieten, stattdessen aber eine andere Kräuterlimonade ausschenkten, erzählt Almdudler Geschäftsführer Gerhard Schilling. Seit vergangenem Jahr bringt das Traditionsunternehmen mit Sitz in Wien Nußdorf nun verstärkt solche Fälle zur Anzeige; zu Prozessen sei es noch nicht gekommen "bis jetzt haben sich alle verglichen", so Schilling, "wir hoffen, dass bald Vernunft einkehrt".