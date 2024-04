Als wir uns noch selbst bedienten

Den ganzen Tag essen und schlank bleiben. Was für Vögel gilt, trifft auf den Menschen definitiv nicht zu. Denn in freier Wildbahn lebende Vögel werden nicht dick. In freier Wildbahn lebende Menschen würden das wohl auch nicht. Nur hat die Zivilisation dem Menschen - vor allem in Industriestaaten - allein die Fähigkeit dazu längst geraubt. Was es mit der Schlankheit der Vögel auf sich hat, erklärt Vogel-Experte Ernst Paul Dörfler in seinem Buch "Was Vögel futtern". Die Menge macht den Unterschied, so der Autor.