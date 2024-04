Ab einem gewissen Alter kann man sich alles erlauben, heißt es. So mancher denkt sich: Wann ist das endlich, dieses Alter? Die anderen erregen sich altersunabhängig auf Twitter.



Also: Es ist ganz offensichtlich spätestens mit 87 Jahren so weit. In diesem Alter hat nun Joachim Fuchsberger, der beliebte deutsche Schauspieler und Showmaster, ein Buch geschrieben, in dem er einmal niederschreibt, was er sich wirklich denkt.



Da müssen seine Landsleute so einiges einstecken, bei denen er unter anderem "eine gewisse Großmannsucht" diagnostiziert und ihnen erklärt, dass sie fälschlich glauben, Deutschland sei eine Weltmacht. Aber vor allem die Politiker sind es, denen Joachim Fuchsberger die Leviten liest. "Es ist also eine Zeit, in der wir Bürger von unseren Politikern belogen werden, dass sich die Balken biegen", schreibt er etwa. Mit den Grünen und ihrer Forderung nach einem wöchentlichen Veggie-Day geht er besonders hart ins Gericht: "Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker nach Pillen, die die Gehirnzellen anregen."



Harte Worte. Aber irgendwie hört man sie dann doch lieber von einem grauhaarigen Fernseh-Monsieur mit buschigen Augenbrauen als von einem gegelten populistischen Oppositionspolitiker oder einem geifernden Katzenkrimi-Autor, der sich ein Zubrot mit Hasspamphleten verdient. Fuchsberger wiederum hat den Startvorteil, dass ihm viele nicht böse sein werden, weil sie ihn gar nicht mehr so wirklich ernst nehmen. Dass er aber die Unzufriedenheit vieler Menschen auf den Punkt bringt, das verstehen auch die Jungen.