Alternative Nobelpreise für Widerstand

In Stockholm sind die Alternativen Nobelpreise überreicht worden. Ausgezeichnet wurden Maude Barlow und Tony Clarke, Irene Fernandez und die First People of the Kalahari. Diese Organisation der San (Buschmännern) in Botswana erhielt den Preis, weil sie sich mit "resolutem Widerstand der Vertreibung von ihrem angestammten Land" widersetzt.

Die Gana und Gwi Buschleute wurden von der botswanischen Regierung von ihrem Land vertrieben. Es ist ihnen verboten, in ihrem angestammten Land zu jagen und zu sammeln.



Frühere afrikanische Preisträger waren die kenianische Umweltschützerin Wangari Maathai und der Nigerianer Ken Saro-Wiwa.



Weitere Preisträger



Die Malaysierin Irene Fernandez erhielt den offiziell Right Livelihood Award Preis für ihren Kampf gegen Gewalt gegen Frauen gegen die Ausbeutung von Zuwanderern. Den dritten der mit insgesamt 2 Mio. Kronen (220.000 Euro) dotierten Preise vergab die Stiftung an die kanadischen Maude Barlow und Tony Clarke, die sich für gerechten Handel einsetzen.



Den nicht dotierten Ehrenpreis erhielt der mexikanischen Maler Francisco Toledo, der seit langem für die Erhaltung des kulturellen Erbes in seiner Heimat Oaxaca kämpft.



LinksRight Livelihood AwardsIrene FernandezMaude Barlow and Tony ClarkeDankesrede von Roy Sesana (First People of the Kalahari)Acceptance Speech by Natalia Toledo for Francisco Toledo